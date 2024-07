Grávida pela segunda vez, Rita Pereira deparou-se com um "fenómeno" em relação à sua barriga que fez questão de partilhar com aqueles que a acompanham na sua página de Instagram.

Num vídeo, a atriz, de 42 anos, mostra a diferença no tamanho da sua barriga pela manhã e no final do dia.

"Questiono-me se será um daqueles 'fenómenos do Entroncamento', sendo que eu não moro no Entroncamento...", refere em tom de brincadeira.

"Alguma grávida se identifica?! Acontece a mais alguém?! Quando acordo estou grávida de 3 semanas, quando me deito acho que vou parir a qualquer momento", completa.

Veja o vídeo na galeria.

Vale notar que Rita Pereira é mãe de Lonô, de quatro anos, fruto do relacionamento com Guillaume Lalung.

