Mãe de três meninas - James, cinco anos, Inez, de três, e uma outra filha, de três meses, cujo nome ainda não foi revelado, fruto do casamento com Ryan Reynolds - Blake Lively explicou que as pequenas fazem muitas vezes parte do seu plano de treinos.

Isto porque, com uma vida agitada, a atriz, de 32 anos, faz exercício físico durante a manhã enquanto prepara as filhas, acabando muitas vezes por as usar como pesos para exercitar os seus músculos.

Ao destacar a sua agenda enquanto filmava o último filme, The Rhythm Section', Blake disse, na brincadeira: "Eu acordava às 5 da manhã, especialmente porque tinha que fazer o meu dever de mãe. Tomava o pequeno-almoço com elas, saia com elas, e treinava, porque não queria acordar mais cedo. Não sou o Dwayne 'The Rock' Johnson. Também tenho que dormir um pouco".

"Por isso, na verdade, eu acordava e treinava com as minha meninas. Usava-as como pesos. Em vez de usar um colete, tenho de usar as minhas filhas", acrescentou.

O dia terminava com a atriz a chegar a casa das gravações por volta das 21h e a colocar as filhas na cama, como contou em conversa com Vanity Fair.

