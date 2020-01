Blake Lively desfilou pela primeira vez na passadeira vermelha após dar á luz o seu terceiro filho. A atriz compareceu no lançamento mundial de ‘The Rhythm Section’, em Nova Iorque, e não conseguiu passar despercebida.

Além da surpresa ao vê-la em público, os presentes ficaram igualmente impressionados com a escolha do 'modelito' para o evento. Blake Lively elegeu um elegante vestido de veludo preto, que deixou à vista o seu generoso decote e, claro, as suas curvas.

Veja o look completo na galeria.

