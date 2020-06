A propósito do movimento afro-americano 'Black Lives Matter' - que nasceu com a trágica morte de George Floyd -, Chris Brown chamou a atenção dos fãs para a problemática do racismo com um amoroso vídeo nas suas redes sociais.

As imagens mostram o cantor a jogar basquete com a filha, Royalty, de seis anos. Um momento feliz que legendou com a frase "Her life matters ['a vida dela importa']".

Vale lembrar que além de Royalty, Chris Brown é ainda pai de Aeko, de seis meses.

