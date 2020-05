Chris Brown completou 31 anos esta terça-feira, 5 de maio, data que Justin Bieber fez questão de assinalar nas redes sociais.

"Feliz aniversário, Chris Brown", começou por escrever o artista na legenda de uma série de fotografias que partilhou na sua página de Instagram.

"Desde jovem que a tua música me inspira. O meu primeiro vídeo a conseguir um milhão de visualizações no YouTube foi a cantar uma música tua, 'With You'! Irás ter sempre um lugar especial no meu coração. Sou tão grato por ser teu amigo e irmão", destacou de seguida.

Veja ou recorde a interpretação de Bieber da música 'With You', de Chris Brown:

