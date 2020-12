Blac Chyna conseguiu uma vitória legal no processo que intrepôs contra o 'clã' Kardashian, no que diz respeito ao cancelamento da série 'Rob & Chyna'.

De acordo com o Page Six, um juiz ordenou que a Bunim/Murray Productions, empresa por trás do cancelado reality show, entregasse as filmagens que ficaram por transmitir e que fariam parte da segunda temporada do programa.

A advogada de Chyna, Lynne Ciani, disse ao portal informativo que a referida gravação que não foi exibida mostra Rob Kardashian ao lado da então noiva, Chyna, expressando o seu amor por ela, depois que esta ter sido submetida a um procedimento médico.

O juiz determinou ainda que as filmagens que não foram transmitidas de 'Keeping Up With the Kardashians', gravadas em março de 2017, também deveriam ser entregues. As mesmas mostram Chyna e Rob a trabalhar na relação, entretanto terminada, e o ex-casal com a filha que têm em comum, a pequena Dream.

Entre as alegações, Chyna afirma que Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian e Kylie Jenner a difamaram e interferiram ilegalmente no "contrato altamente lucrativo" de Chyna com os canais E!/ NBCUniversal, destaca Ciani. A alegada "interferência ilegal" terá então levado a que a série 'Rob & Chyna' fosse cancelada.

Assim sendo, nos próximos 45 dias, a Bunim/Murray devem entregar a Chyna as filmagens da segunda temporada de 'Rob & Chyna' e de 'Keeping Up With the Kardashians'.

Por sua vez, o advogado de Rob Kardashian, Marty Singer, explicou que "não entraram com uma oposição em tribunal para este pedido porque as filmagens não têm impacto no caso".

De recordar que Chyna processou toda a família Kardashian-Jenner em outubro de 2017 por alegações de agressão, violência doméstica, difamação e interferência com potenciais perdas económicas em relação ao cancelamento de 'Rob & Chyna'. O advogado de Rob afirmou anteriormente que o reality show foi cancelado porque o então casal tinha desistido.

