Blac Chyna afirmou que Tyga a traiu com Kylie Jenner quando esta era ainda supostamente menor de idade.

A modelo, de 35 anos, admitiu que o seu romance de três anos com o rapper já tinha "seguido o seu curso" antes de descobrir que ele estava a trocar mensagens com a jovem em 2014, mas revelou que o fim do seu relacionamento ocorreu quando os amigos do músico, de 33 anos, a "expulsaram" de sua casa.

Em conversa com Nick Viall no podcast 'The Viall Files', Chyna afirmou que sente que "tudo seguiu o seu curso e então ele começou a conversar com a Kylie na época, quando ela tinha tipo, 16 anos ou algo assim", revelou.

"Sim, eu estava noiva, então foi isso que acabou com tudo. Na verdade, foi quando os amigos do Tyga me expulsaram da casa dele. Sim, eles empacotaram as minhas coisas e colocaram na minha, bem, na carrinha que ele tinha naquela altura", continuou a socialite.

A amizade de Blac Chyna com Kim Kardashian passou por um momento delicado quando o rapper começou a sair com a irmã desta. "Eu e a Kim éramos boas amigas Eu estava no programa dela e todas essas coisas", acrescentou.

Leia Também: Blac Chyna revela o que a motivou a manter-se sóbria