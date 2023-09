Blac Chyna deu uma entrevista esta segunda-feira, dia 18, a Tamron Hall, onde falou sobre este último ano de sobriedade e o que a fez não se desmotivar.

A socialite, de 35 anos, que agora decidiu começar a usar o seu nome verdadeiro, Angela White, celebrou recentemente um ano de sobriedade e refletiu sobre como se manteve motivada durante esse período.

"O que me ajudou foi voltar à realidade e então perceber: ‘Ok, estou a magoar ou a ajudar outras pessoas à minha volta?’ E quando digo ajudar não é com dinheiro ou coisas assim, mas eu não queria continuar a magoar as pessoas ao meu redor ou até mesmo a fazer com que os meus filhos crescessem vendo-me fazer essas coisas", explicou, durante a entrevista.

Blac Chyna fez questão de dizer que não consome nenhum álcool. "Nem uma pequena dose, um pouco de vinho, nada. Penso: ‘Não, eu estou bem [sem beber]".

