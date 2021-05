Foi em 2007 que Billy Porter, ator, cantor e ícone de estilo norte-americano, atualmente com 51 anos, recebeu, de uma assentada, duas notícias que o abalaram. Para além de sofrer de diabetes tipo 2, também era seropositivo. Viver com o estigma de ser portador do vírus da imunodeficiência humana (VIH) foi uma realidade difícil de aceitar para o artista. "A vergonha daquela época somada à vergonha que já existia na minha vida silenciou-me e vivi com essa vergonha em silêncio durante 14 anos", admitiu agora.

Billy Porter é a última celebridade a revelar publicamente a seropositividade mas, ao longo das últimas décadas, foram muitos os famosos que, perdendo o medo, também assumiram essa condição, como pode comprovar na galeria de imagens que se segue. Muitos fizeram-no para combater preconceitos e para mostrar que há vida para além do vírus. Ao contrário do que acontecia no final do século XX, a sida, uma patologia causada pelo VIH, é, hoje, uma doença crónica que já não mata milhões, como no passado.