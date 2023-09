Billy Miller morreu na passada sexta-feira, dia 15 de setembro, aos 43 anos. O ator norte-americano participou em séries muito conhecidas como 'Suits', que foi protagonizada por Meghan Markle, e 'CSI'.

Para além das séries supra mencionadas, o artista fez parte dos elencos dos filmes 'Sniper Americano' (2014) e 'Urban Cowboy' (2016). Recebeu cinco nomeações para os Emmy, tendo ganhado em duas ocasiões, pela participação na novela 'The Young and the Restless'.

Miller completaria 44 anos no passado domingo, dois dias depois de ter perdido a vida, e a causa da morte ainda não é conhecida.

O TMZ, nas últimas horas, revelou que um representante de Billy Miller fez notar que o ator sofria de depressão e de um transtorno de bipolaridade.

---

Serviços telefónicos de apoio emocional e prevenção ao suicídio em Portugal: (ou) Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.