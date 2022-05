Billie Lourd e o marido, Austen Rydell, estão a desfrutar dos primeiros meses enquanto marido e mulher e não passam despercebidos.

O casal esteve presente no lançamento da nova coleção da Louis Vuitton, na tarde de quinta-feira, em San Diego, Califórnia, e não escaparam às lentes dos fotógrafos.

Para a ocasião, a filha de Carrie Fisher e neta de Debbie Reynolds, de 29 anos, escolheu um vestido de lantejoulas da Louis Vuitton. Por sua vez, Austen Rydell, de 30 anos, surgiu com um conjunto preto composto por calças e uma camisa com padrão floral bordado.

Ambos foram 'apanhados' na primeira fila do evento e exibiram orgulhosamente as alianças de casamento. De recordar que Billie e Austen deram o nó em março, no México.