Billie Eilish falou abertamente sobre os efeitos que as redes sociais têm em si, confessando que decidiu deixar de ler os comentários nas redes sociais.

Em entrevista à BBC, a jovem cantora, de 18 anos, explicou: "Estavam a arruinar a minha vida.... de novo".

"É estranho, quanto mais coisas fixes fazes, mais pessoas te odeiam. É uma loucura", acrescentou, referindo-se ao mundo virtual.

"A Internet é apenas uma cambada de trolls. O problema é que muitas das coisas que fazem é realmente engraçado. Acho que esse é o problema. Por ser divertido é que ninguém para", continuou.

Billie admite que já leu de tudo na Internet e que já devia ter tomado esta decisão há mais tempo. "O problema é que eu queria ficar em contacto com os fãs e continuar a conversar com eles, mas as pessoas arruinaram isso", destacou, afirmando que está neste momento "desligada" do mundo virtual.

