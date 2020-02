Os looks também têm grande destaque nos eventos mais importante e nem sempre as escolhas comentadas com elogios. Os internautas não perdoam e, mais uma vez, foram muitos os visuais que acabaram por virar memes nas redes sociais.

Indumentárias que foram exibidas na noite dos Óscares, no domingo, dia 9 de fevereiro, em Los Angeles, e que acabaram por proporcionar muitas gargalhas.

Falamos de celebridade como Laura Dern - que ganhou o Óscar de Melhor Atriz Secundária -, que foi comparada a um bolo com cobertura de chocolate, ou Billie Eilish, que fez lembrar a personagem Eduardo Mãos de Tesoura.

Veja na galeria os looks dos Óscares que viraram memes.

