Billie Eilish celebra hoje uma data muito especial. A cantora completa 18 anos esta quarta-feira, dia 18 de novembro.

Um dia único que a artista fez questão de assinalar na sua conta do Instagram, onde mostrou aos fãs um vídeo com uma compilação de imagens suas de infância. Desta forma, destacou a sua evolução no mundo da música, uma área que sempre esteve presente na sua vida e onde tem conquistado muitos sucessos.

"Olá, o meu nome é Billie e vou tocar uma música que inventei com esta guitarra", ouve-se inicialmente a artista dizer no referido vídeo, que pode ver na galeria.