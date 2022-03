Chegou ao fim o longo processo judicial no qual a família de Bill Paxton pretendia provar que o ator morreu aos 61 anos vítima de negligência médica.

Bill Paxton perdeu a vida em fevereiro de 2017, 10 dias depois de ter passado por uma cirurgia relacionada com um problema cardíaco. A intervenção terá ocorrido no Cedars-Sinai Hospital, em Los Angeles, sendo os médicos e anestesistas da unidade hospitalar acusados de negligência.

Segundo documentos revelados pelo Deadline e a revista People, os advogados da família do ator e os representantes dos profissionais de saúde chegaram a um acordo parcial entre as partes no qual os acusados se disponibilizam a pagar uma indeminização de 890 mil euros. Apesar do acordo, a empresa General Anesthesia nega qualquer responsabilidade na morte de Bill Paxton mas espera desta forma evitar um processo judicial ainda mais "longo e caro".

O processo visa ainda outros profissionais que, segundo a família, forneceram diagnóstico e tratamentos negligentes ao artista, o que levou a complicações que deram origem ao final trágico.

Leia Também: Morreu Ned Eisenberg, ator de 'Mare of Easttown' e 'Law & Order'