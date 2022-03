Morreu o ator Ned Eisenberg, de 65 anos. A notícia foi confirmada pela sua esposa, Patricia.

"Como o próprio Ned diria, ele foi atacado por dois assassinos muito raros - colangiocarcinoma e melanoma ocular", informa através de um comunicado citado pelo site TMZ.

Ned Eisenberg enfrentou "bravamente", durante cerca de dois anos, os cancros com os quais foi diagnosticado, "enquanto continuava a trabalhar para garantir que pudesse pagar as suas despesas médicas e as da sua família".

Durante o período em que esteve doente, o ator integrou o elenco de 'Mare of Easttown' - série da HBO. Ainda recentemente, fez uma participação especial em 'The Sopranos'.

Da sua carreira fazem igualmente parte produções de sucesso como 'Law & Order: Special Victims Unit', 'Last Man Standing', 'Limitless', 'Million Dollar Baby', 'The Burning', 'Flags of Our Fathers' e 'A Civil Action'.

