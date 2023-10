O 'Big Brother' destronou o 'Hell's Kitchen Famosos' e recuperou a liderança nas audiências televisivas.

As galas do reality show da TVI têm reunido sempre a preferência dos espectadores ao domingo à noite, à exceção da emissão anterior, em que a estreia do concurso de Ljubomir Stanisic conseguiu vencer.

Ontem, no entanto, Cristina Ferreira voltou a ser a grande vitoriosa e a conquista já foi assinalada pela própria nas redes sociais.

"Líder do primeiro ao último minuto", pode ler-se numa story partilhada no Instagram pela apresentadora.

Importa lembrar que a 'casa mais vigiada do país' teve ontem uma noite de dupla expulsão, o que terá ajudado a prender a atenção dos espectadores.



© TVI

