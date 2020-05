Ainda isolados individualmente e a poucos dias de se conhecerem pessoalmente, os concorrentes do 'Big Brother' reuniram-se numa videochamada para partilharem as suas memórias mais felizes.

Com isto, Soraia recordou o momento em que "passou no exame de lei, na faculdade em Londres", com "a mãe e o irmão na plateia quando recebeu o seu diploma".

Memória que a deixou emocionada e que deu azo a que revelasse aos restante grupo que o irmão sofre de Síndrome de Asperger.

"A médica disse que ele pode chegar a recuperar a 100%. Isso é tudo para mim porque amo-os muito. Peço desculpa, não queria chorar", afirmou já em lágrimas.

