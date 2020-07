Na tarde desta sexta-feira, dia 10, a casa do 'Big Brother' voltou a receber interações do exterior. Desta vez foi Soraia quem ouviu gritar o seu nome nas imediações da mansão da Ericeira.

No entanto, a jovem do Seixal decidiu não responder, cumprindo as regras do programa.

O 'Big Brother' desde logo exigiu que todos os concorrentes se recolhessem no interior da casa e fechassem as portas.

Leia Também: 'Big Brother': Daniel Guerreiro é gay? Há quem defenda esta teoria