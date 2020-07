Tendo assumido um relacionamento com Soraia há pouco tempo, Daniel Guerreiro tem sido um dos concorrentes do 'Big Brother' que mais tem dado que falar. No entanto, parece que esta paixão não está a convencer todos os espectadores do reality show.

Falando precisamente sobre o assunto no programa 'A Tarde é Sua', Fernanda Serrano referiu. "Acredito no amor que a Soraia tem por ele (..) mas eu já ouvi muitas outras coisas. Eu tenho fãs, seguidores que me dizem que ele poderá ser gay. Eu não tenho a certeza, mas se eu tivesse desse lado a ver, eu também iria pensar que ele era gay".

Sublinhando que não há qualquer "tabu" relativamente ao assunto, a verdade é que a verificar-se, Gisele considerou errado. "Além do jogo que ele está a fazer, para mim é um jogo sujo", defendeu.

Concorda com esta posição?

