Acha que as polémicas relacionadas com o 'Big Brother - A Revolução' se passam apenas dentro casa mais vigiada do país? Está enganado, também fora do programa aumenta a tensão entre os ex-concorrentes. Neste caso, falamos de uma polémica entre duas das três participantes, Jéssica Antunes, Carina e Sandra, que podem no próximo domingo voltar ao jogo.

Carina e Sandra são as protagonistas de uma trama repleta de acusações e de um engano que promete dar muito que falar.

Tudo começou quando Sandra resolveu enviar uma mensagem para Andreia onde acusava Carina de estar a tentar conquistar os fãs da professora de dança fingindo ser sua amiga. Sandra chega mesmo a dizer que Carina terá enviado mensagens aos fãs e ainda a acusa de gravar o seu nome como Andreia Big Brother numa conversa com a produção do programa.

Porém, para azar da mãe de Jéssica Fernandes, foi ela quem gravou mal o número de Carina e, por isso, foi a jovem do norte a receber as mensagens de Sandra e não Andreia.

[Mensagem enviada por Sandra]© Reprodução Instagram/ big brother

"A nossa querida Sandra, que infelizmente é mãe de uma das minhas melhores amigas, foi mandar mensagem para a Andreia... cheia de mentiras. Enganou-se e mandou a mensagem para mim. Porquê? Porque ela sim gravou o meu nome como Andreia Big Brother", esclarece Carina nas suas redes sociais, mostrando-se bastante desagradada com o comportamento da concorrente.

Leia Também: 'Pipoca' acusa produção do 'Big Brother' de proteger Jéssica Fernandes