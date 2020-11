Ana Garcia Martins, conhecida como a 'Pipoca Mais Doce', aproveitou o seu tempo de antena no 'Extra do Big Brother - A Revolução' desta terça-feira para deixar claro o seu desagrado perante o privilégio atribuído a Jéssica Fernandes na emissão especial da tarde.

A concorrente teve a oportunidade de falar ao telefone com o pai por ter sido eleita líder da semana na gala do último domingo. Um privilégio que até aqui nunca tinha sido atribuído.

"Aquilo só faltou dizer: 'Oh, filha, está sossegada. Cá fora estás a queimar-te com essa brincadeira do Pedro'", começa por dizer 'Pipoca', referindo-se à dica dada pelo pai de Jéssica para que esta mudasse o seu comportamento agressivo com Pedro.

"Antigamente falava-se em colinho, isto já não é colinho, isto é uma grua da Lisnave, daquelas grandes", continuou Ana Garcia Martins, que acabou a ser interrompida pela apresentadora Maria Botelho Moniz: "Calma, às vezes também é preciso pôr águinha na fervura".

Contudo, 'Pipoca' resolveu continuar e concluir a sua opinião. "Ninguém teve essa benesse e não foi só o apoio, foi uma dica muito objetiva. Tens de mudar isto no teu jogo para as coisas te correrem melhor", completou.

