Pedro voltou a estar no centro da polémica dentro da casa do 'Big Brother - A Revolução'. As atitudes do ilusionista, que continuam a gerar discórdia, levaram os restantes concorrentes unirem-se contra ele.

Muitos gritos, violência psicológica e até combinações para todos juntos se unirem contra Pedro estão a gerar uma onda de revolta entre o público e os comentadores oficiais do 'Extra' do programa.

"É de uma violência abismal aquilo que fazem com ele", lamenta Pedro Crispim.

"Isto sim, é agressivo", aponta Cinha Jardim referindo-se à atitude de Jéssica Fernandes para com o colega de casa.

"É absolutamente vergonhoso", atira ainda Quintino Aires.

Também Rui Pedro, ex-concorrente do reality show, que acabou por abandonar o jogo depois de ter sido castigado por exercer violência psicológica contra Joana, manifestou publicamente a sua opinião: "Isto sim é bullying", disse, partilhando nas suas redes sociais a opinião de Quintino Aires sobre a questão.

Veja aqui o vídeo com a opinião do psicólogo.

