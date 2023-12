O 'Big Brother' entrou na reta final. O formato conduzido por Cristina Ferreira termina na passagem do ano e este domingo, dia 10, aconteceu mais uma gala e, consequentemente, mais uma expulsão.

Com apenas sete concorrentes na 'casa mais vigiada do país' a concorrerem pelo prémio de 100 mil euros, em risco de se despedirem do jogo estavam Joana, Francisco Vale e Iasmin, que estavam nomeados.

A primeira a ser salva foi Joana, com 52% dos votos e a expulsa acabou por ser Iasmin, que saiu com 28% dos votos.

Leia Também: Joana Albuquerque manifesta-se sobre processo contra Rui Figueiredo