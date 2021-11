Ricardo foi um dos concorrentes a marcar a passada semana no 'Big Brother' na sequência de uma polémica conversa na qual, em tom de brincadeira, referiu que teria tido relações sexuais com outra concorrente sem o consentimento desta.

Tendo já pedido desculpas pelo sucedido, o participante aproveitou para reiterar o mesmo na gala deste domingo, 7 de novembro, momento durante o qual não conteve as lágrimas.

"Foi de muito mau gosto, reprovo totalmente aquele tipo de conversa, sou completamente contra. Quero pedir imensa desculpa aos meus filhos que não devem ter sentido muito orgulho nessa atitude que eu tive. Quero pedir desculpa aos meus pais, aos meus amigos, que devem ter levado com uma situação que não é muito agradável", começou por dizer.

"Quero pedir as mais sinceras desculpas a quem possa ter afetado com aquela conversa, sei que não é um tema que deve ser tocado ou falado. Já errei muito na minha vida e aprendi e aqui dentro não sou diferente do que sou lá fora. Sinto-me arrependido, se pudesse eliminar este momento da minha vida, eliminava. Tive que aprender com ele", termina.

