Durante o diário do 'Big Brother' desta segunda-feira, Ana Barbosa foi chamada ao confessionário para ser repreendida pelo 'Big'. Em causa está um comentário feito no final da gala deste domingo, que terá sido insultuoso para com Ana Morina.

"Espera aí, aquela p**a é perigosa", terá sido o que Ana Barbosa disse no final da gala.

Em lágrimas, Ana Barbosa "jurou" não ter dito o termo, sinónimo de meretriz, e chegou a pedir para ter ajuda psicológica.

O 'Big' realçou que se tratou apenas de uma advertência, que Ana não seria prejudicada, pedindo-lhe apenas para respeitar os outros concorrentes.

Ana Garcia Martins, comentadora do programa, saiu em defesa de Ana Barbosa, afirmando que viu as imagens várias vezes e não identificou o dito termo.

