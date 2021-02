Renato Ribeiro marcou presença no banco de comentadores do 'Big Brother: Última Hora' desta terça-feira e não escapou a algumas questões sobre o namoro com Jéssica Fernandes.

Depois de uma semana conturbada, o casal deu a volta e superou os problemas. Contudo, o antigo jogador de andebol não escondeu que ficou magoado com a decisão da fadista em voltar a entrar na casa.

"Não fico muito contente, estamos naquela fase inicial. Ainda não tínhamos tido uma semana para nós. Mas primeiro tenho de ser amigo dela e se ela acha que é o melhor para ela, tenho de apoiar", afirmou.

Recorde-se que Jéssica Fernandes vai voltar a entrar na casa esta quarta-feira, dia 17. Fora do jogo, Renato estará à espera que a namorada regresse para os seus braços.

