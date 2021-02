Toy esteve no programa 'Big Brother: Última Hora' e aproveitou o direto para deixar claro o seu ponto de vista sobre o uso da canábis para melhorar a saúde mental.

Ao comentar o desabafo de Bruno Savate sobre a depressão que enfrentou, o cantor afirmou que é "uma vergonha que a canábis seja proibida" em Portugal.

"São doenças jovens, mas que provavelmente sempre existiram. Tenho três filhos com 36, 28 e 18 anos, e percebo o que são as carências desta juventude. No meu tempo não havia tempo para termos depressões [...] É extremamente inacreditável que a canábis seja proibida e que os antidepressivos, super agressivos, sejam autorizados. É uma vergonha que a canábis seja proibida, é uma forma de podermos libertar a nossa ansiedade", defendeu.

Sobre a sua honestidade, o artista frisou que não está preocupado com as interpretações do público. "Não tenho filtros, quero que se lixe. Quem gosta, gosta, quem não gosta, paciência".

