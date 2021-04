Completa-se esta segunda-feira, dia 26, um ano desde que o 'Big Brother 2020' estreou na TVI, fazendo assim regressar à televisão nacional o célebre reality show. Pedro Alves foi um dos concorrentes desta edição e não deixou a data passar despercebida nas redes sociais, onde fez um balanço sobre a experiência.

"Hoje faz um ano do início de uma aventura, aventura essa que me fez crescer enquanto ser humano e que trouxe para meu lado pessoas muito especiais, pessoas que mesmo não sendo família ou do grupo de amigos me defendiam com uma garra tão especial por se identificarem tanto com os meus valores ou princípios. Este foi o maior prémio que podia ter ganhado", começou por escrever.

O jovem nortenho confessou ainda que não foi um "desafio fácil", mas sente que foi "bem cumprido". "Apesar de não ter feito tudo correto porque sou humano, olho para a minha passagem e orgulho-me dela", frisou.

Por fim, deixou uma palavra especial aos seus apoiantes, por terem pela preocupação e interesse revelados ao longo do último ano: "Meus amores, obrigado de coração por este ano de alegrias, tristezas e de grandes aventuras. Eu serei sempre o mesmo e faz parte de mim que cada um de vocês continue a orgulhar-se da pessoa que sou. Um especial obrigado ao 'Big Brother' e a toda a sua equipa por ter aturado esta peste".

