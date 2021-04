Grávida de cinco meses e meio, com o parto marcado para o mês de agosto, Andreia Filipe do 'Big Brother' esteve em direto no 'Dois às 10', da TVI, para revelar o sexo do bebé.

"Estou a desfrutar muito desta fase", destacou em conversa com os apresentadores Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, referindo de seguida que "ao início teve muito enjoos, mas disfarçava".

"Agora não, estou serena, não tem corrido nada de estranho", frisou.

Questionada por Cláudio Ramos, Andreia Filipe confessou também que continua a ter relações sexuais.

E depois de tentarem adivinhar o sexo, chegou finalmente o momento de revelar: é um menino. O rapaz vai chamar-se Rodrigo.

"Fiquei muito feliz, mas vou confessar que ao início achava que ia ter uma menina. Mas foi uma coisa passageira", admitiu.

Leia Também: Gal Gadot revela sexo do terceiro bebé