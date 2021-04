Gal Gadot foi esta quinta-feira fez uma aparição por videochamada no programa 'Live with Kelly and Ryan' e aproveitou o momento para anunciar publicamente o sexo do bebé.

Grávida pela terceira vez, a atriz que dá vida a 'Mulher Maravilha' aguarda a chegada de mais uma menina, que vem juntar-se a Alma, de nove anos, e Maya, de três. Também a bebé nascerá fruto do casamento com Jaron Varsano.

Depois da grande revelação, Gal contou ainda uma curiosidade sobre a rotina das filhas: "Com Alma, a nossa primeira filha, nós baralhámos completamente a rotina do sono. E quando Maya nasceu, nós pensámos: 'chega'. Então a Maya consegue dormir a noite toda desde que tem cinco meses. Já a Alma, com nove anos, ainda se esconde na nossa cama".

Leia Também: Gal Gadot revela que 'Mulher Maravilha' foi inspirada na princesa Diana