Os concorrentes do 'Big Brother Famosos' estão presentes a enfrentar um temível desafio dentro do jogo. A promessa é de que "os famosos vão passar as piores 48 horas das suas vidas".

Um teaser lançado esta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, pela TVI revela que os participantes vão estar presos dentro de uma cela.

"Que prisão é esta? Que regras vão existir? Aceitamos palpites. Mas não vai mesmo querer perder tudo o que vai acontecer no Diário, às 19h00", promete a produção, revelando assim quando e a que horas serão revelados os pormenores desta prova.

