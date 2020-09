Este domingo, dia 13, estreou mais um reality show da TVI - 'Big Brother - A Revolução' que logo no seu primeiro programa trouxe diversas surpresas.

Apesar de terem entrado nessa mesma noite, desde logo dois dos participantes do formato ficaram em risco de perder o seu lugar enquanto concorrentes.

Michel foi o primeiro a ser eleito pelos colegas da casa para ir a votações através da aplicação do programa. Depois foi desafiado por Teresa Guilherme a escolher mais uma pessoa, sendo que acabou por chamar Luís.

Importa notar, no entanto, que nenhum dos dois será expulso. O eleito irá viver no posto de comando juntamente com os infiltrados, deixando assim a casa do 'Big Brother'.

Leia Também: 'Big Brother - A Revolução': Conheça os novos concorrentes da casa!