Mafalda Diamond está, por estes dias, a ser alvo de inúmeras críticas nas redes sociais. Em causa está uma chapada que terá dado a Diogo Marques, na sequência de uma brincadeira. As imagens divulgadas até ao momento não permitem, no entanto, perceber ao certo o que aconteceu.

Principalmente no Twitter, os espectadores exigem ver com clareza a situação e, talvez por isso, a TVI confrontou Mafalda e o restante grupo com o que aconteceu durante a emissão desta tarde do 'Última Hora'.

A jovem explicou que o ato foi irrefletido mas que não passou de uma "chapada levezinha". Diogo referiu que não se sentiu magoado, embora não esperasse o gesto.

Quem também comentou a situação foi Miguel, que sublinhou que o ato não foi feliz.

Na caixa de comentários, os espectadores acusam a TVI de estar a "branquear" a situação e exigem que Mafalda seja sancionada, tal como aconteceu na semana passada com Miguel Vicente.

Confira aqui o momento da suposta agressão.

Leia Também: 'Big Brother'. Pais de Sónia Pinho chocados com revelações