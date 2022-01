Na casa do 'Big Brother Famosos', o jogo muda a grande velocidade. Se a entrada de Leandro começou por causar tensão entre este e Nuno Homem de Sá, agora parece que ambos estão a formar uma 'aliança' contra Bruno de Carvalho.

Esta segunda-feira, durante um jantar a dois, o músico e o ator criticaram a postura do ex-presidente do Sporting.

Leandro afirmou que "quando entrou foi mais para intimidar" Bruno de Carvalho, "para ele perceber que não há os parolos que ele acha que há".

Entre gargalhadas, Nuno Homem de Sá afirmou que entendia "perfeitamente" o ponto de vista do cantor.

E o músico não ficou por aqui, defendendo que Bruno "consegue iludir e levar as pessoas atrás dele para benefício" próprio e que "está a rebaixar as pessoas com menos capacidade de diálogo".

Veja abaixo.

Leia Também: "O Leandro nem modos a comer tem. Não gosto dele"