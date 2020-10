Jéssica F. e Renato estiveram novamente no centro das atenções, nas últimas horas, mas não pelos melhores motivos. Os concorrentes do 'Big Brother' tiveram uma acesa discussão que acabou com Jéssica a partir garrafas no exterior, e quase acertou em Michel.

Perante tal atitude, o 'Big Brother' falou com os concorrentes, em direto, esta quinta-feira, no 'Diário', e Jéssica aproveitou o momento para pedir desculpa. No entanto, não vai deixar de ser sancionada.

As consequências vão ser conhecidas na abertura da próxima gala de domingo, dia 25 de outubro.

