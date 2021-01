O 'Big Brother' fez uma aposta inovadora e estreou esta terça-feira uma novidade no segmento 'Extra', apresentado por Iva Domingues.

Devido à ausência de vários elementos do leque de comentadores, - como 'A Pipoca Mais Doce' e Flávio Furtado, que estão infetados com Covid-19 -, o programa convida agora os espectadores a revelarem as suas opiniões por telefone.

Ao longo do 'Extra', emitido às 00h, são realizadas várias chamadas ao público.

Além desta novidade, foram também instaladas no estúdio placas de acrílico para reforçar as medidas de segurança contra o novo coronavírus.

