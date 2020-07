Como comentadora do 'Big Brother' são muitas as críticas que de Fanny tem sido alvo. Não ficando indiferente às mesmas, no programa de ontem do 'A Tarde é Sua' esta acabou por deixar um recado acerca do reality show.

"Para si aí que é mais ressabiada do que as outras que nos estão a ver, primeiro de tudo, se quer defender o seu concorrente preferido, não é a atacar quem comenta, nem quem é pago para comentar. A melhor maneira de defender é pegar no telemóvel e votar para que lá fique", notou.

Entretanto, concluiu: "O que seria da mostarda e da maionese se toda a gente gostasse de ketchup".

Veja o momento aqui.

