A noite de estreia do novo 'Big Brother Famosos' aconteceu na noite deste domingo, 27 de fevereiro, e arrancou com Fernando Semedo como presidente.

O chef de cozinha apurou-se o primeiro líder da casa, tendo escapado às nomeações com uma imunidade tal como aconteceu com Marie, que conquistou essa benesse no início da gala com um desafio.

Em risco de sair na segunda gala do reality show estão Miguel Azevedo, Nuno Graciano, Tanya, Pedro Pico e Bernardo Sousa.

Entraram para a casa mais vigiada do país 13 caras conhecidas do público desde o universo digital ao desporto.

