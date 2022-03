Marco Costa e Miguel Azevedo desentenderam-se dentro do 'Big Brother Famosos', tendo ambos protagonizado uma pequena discussão.

Miguel explicava que consegue ter noção de quais as câmaras de televisão que o estão a filmar quando foi interrompido por Marco Costa, que contrapôs a versão do músico afirmando que a perceção de quais as câmaras que o estão a filmar é difícil de conseguir dado que é na regie que são escolhidos os planos que vão para o ar.

"Eu sou o gajo mais ignorante que pode existir à face da terra", atirou Miguel, mostrando-se incomodado com o facto de, na sua opinião, Marco estar a fazer parecer que o cantor não sabe o que é uma regie.

"Estás mesmo atento. Eu estou mais atento a olhar para as pessoas do que para as câmaras", disse mais à frente o famoso pasteleiro. "Eu não te critico se estás a olhar para toda a gente", respondeu Miguel Azevedo.

"Ninguém te está a criticar, tu é que levas isso como uma crítica. Eu não te estou a criticar. Alguém te criticou?", atirou Marco, já visivelmente irritado.

Reveja aqui a discussão entre os dois concorrentes.

