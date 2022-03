A jovem Marie ficou lavada em lágrimas ao receber na casa do 'Big Brother Famosos' esta quinta-feira, dia 24, uma resposta ríspida de Daniel Kenedy.

O antigo jogador de futebol foi 'forçado' pela voz do 'BB' a dar a sua opinião sobre um tema depois de ter manifestado não ter intenção de o fazer espontaneamente. A intervenção do 'Big Brother' motivou risos de quase todos os concorrentes e levou Marie a atirar: "É mesmo isto".

Perante a tirada da colega, Daniel reagiu: "A conversa não é contigo, estão a falar com o Daniel".

Marie, por seu turno, ficou imediatamente em lágrimas com a reação do antigo futebolista, sendo questionada pelo próprio sobre qual o motivo da sua tristeza.

"Estou a chorar porque fiquei um bocado sensível com isso. Desde que te disse aquela coisa do politicamente correto que estou a tentar puxar mais pela tua opinião e, às vezes, tento brincar com isso e parece que levas a peito. Parece que qualquer brincadeira levas sempre a peito", tentou explicar a digital influencer.

"A forma como respondeste, vindo de ti, magoou-me", referiu ainda Marie, que no momento acabou por não receber um pedido de desculpa de Daniel.

Reveja aqui as imagens.

