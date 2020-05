O 'Big Brother' está a conquistar cada vez mais espectadores e as audiências assim o refletem. Segundo um comunicado da TVI, o espaço de comentários do reality show, 'Extra', voltou a ser líder de audiência no seu horário.

"O 'Big Brother Extra' voltou a bater recorde de audiência! Liderou de novo no seu horário e com o máximo de espectadores registados - 425,000! Obrigada", agradeceu a estação de Queluz numa publicação feita este sábado, dia 30.

Importa referir que o 'Extra' é emitido de segunda-feira a sábado, pelas 00h00, e à mesma hora, no canal concorrente, a SIC, passam os diários de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'.

O espaço de comentários da TVI é apresentado por Maria Botelho Moniz e conta com as opiniões de Marta Cardoso, Pedro Crispim, Ana Garcia Martins, Ana Arrebentinha, Cinha Jardim e Liliana Aguiar.

