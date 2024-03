Esta segunda-feira, dia 11 de março, é noite de gala na 'casa mais vigiada do país'.

O programa começou logo com os três primeiros salvos da noite. Savate, Noélia, André, Érica e Ana Barbosa eram os cinco nomeados.

Cláudio Ramos anunciou que Bruno Savate foi salvo com 37% dos votos, Noélia com 20% e André com 17%.

Ana Barbosa e Érica continuam em risco de sair.

Leia Também: TVI revela data de estreia da nova edição do 'Big Brother'