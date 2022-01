"A gala de ontem foi (mais uma) prova de que há valores indubitavelmente indiscutíveis, e que se dúvidas houvesse que os mesmos nos tornam grandes. O meu desejo é que todos o percebam, porque, talvez desta forma o mundo se torne numa 'menos selva'". Foi com estas palavras que Helena Isabel Patrício começou por descrever, esta segunda-feira, a quarta gala do 'Big Brother Famosos', da TVI.

Junto de uma fotografia de Cristina Ferreira, apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da estação, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' falou sobre os reality shows, dando destaque a Cristina Ferreira.

"Nesta caminhada de 20 anos de reality shows é a única que trata os concorrentes com respeito. Os juízos de valor não existem. Ficam à porta, numa caixa, num caixote, num guarda jóias 'quiçá', seja lá onde for. Existe o respeito, a capacidade de se colocar no lugar do outro e todo um rol de valores nunca esquecidos e que deveriam de ser intrínsecos ao ser humano (talvez desta forma as pessoas fossem melhores umas para as outras", acrescentou.

"É admirável a forma como a Cristina trata os concorrentes. Cheia de dignidade. Cheia de respeito. Cheia de tudo aquilo que devemos nutrir pelo outro", continuou, referindo que esta mensagem "serve para enaltecer (porque às vezes também é preciso) alguém que dignifica um programa de televisão e que mostra que podemos alcançar grandes resultados sem humilhar o outro".

"Mais, não serve esta mensagem para dar lustro, ou pedir qualquer que seja o favor, até porque sou a favor da meritocracia, que embora seja vista como um fracasso nos dias que correm, foi sempre desta forma que alcancei os meus objetivos", rematou.

