Não é comum Diogo abrir-se em confidências sobre a sua vida privada, contudo, esta quinta-feira, o empresário decidiu partilhar com o restante grupo um episódio relativo à sua carreira no mundo da publicidade.

Há dez anos, trabalhava numa agência de marketing e desenvolveu uma ideia para a Nike da qual ficou bastante orgulhoso.

"Andei a tentar promovê-la nas redes sociais e tive a infelicidade de propagar o vídeo dentro do clube 'Criativos de Portugal', que é um grupo fechado, da malta da publicidade, que só entra quem paga 50 euros todos os anos. É um grupo cool, mas é um grupo que mexe muito com egos", explicou.

E continuou: "Coloquei o link dentro do grupo com uma frase insólita, algo como 'vejam se este vídeo merece prémios', porque todos os anos há uma gala de entrega de prémios. Daí o ego. Aquilo caiu mal ao dono da agência e no dia seguinte pediu para arrumar o que tinha no meu portátil e para ir à minha vida".

Depois de ficar desempregado, Diogo revela que sentiu-se "perdido" e decidiu concorrer à primeira edição da 'Casa dos Segredos', da TVI.

