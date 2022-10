Os concorrentes do 'Big Brother' voltaram a não cumprir as regras do programa, informou a produção do reality show.

"Os concorrentes vão enfrentar um castigo por não cumprirem as regras do jogo", pode ler-se nas redes sociais do formato.

Os participantes irão tomar conhecimento da decisão tomada pela produção em direto, às 18h00, no 'Diário' do 'Big Brother'.

