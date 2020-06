Jéssica e Pedro Alves estiveram no centro da polémica na mais recente gala do programa 'Big Brother' depois de o casalinho ter decidido que queria desistir do programa. Convencidos por Cláudio Ramos e pelo 'Big Brother', os dois concorrentes decidiram ficar no jogo e aproveitar para fortalecer ainda mais a relação.

E parece que o amor entre ambos está mesmo cada vez mais forte... isto a avaliar pelas mais recentes imagens.

Um vídeo disponível no site oficial do reality show mostra que o clima entre o casal aqueceu durante a noite desta segunda-feira.

Será que começaram as movimentações debaixo do edredão? Veja aqui as imagens.

