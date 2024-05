A semana na casa do 'Big Brother' começou com mais uma provocação inesperada da protagonista do jogo: Catarina Miranda.

A concorrente ficou encarregue de fazer as refeições desta semana e começou logo com esparguete acompanhado de... bolachas.

Catarina preparou os pratos com alguma nota artística e de seguida chamou os concorrentes, dizendo-lhes: "Não queriam comida gourmet? Ora aí têm!".

Os colegas reagiram com descontração e dirigiram-se então à cozinha, onde retiraram as bolachas dos pratos e as substituíram por atum e salsichas.

Veja aqui todo o momento.

Leia Também: Cláudio Ramos confessa que já gastou "mil euros" em concorrente do 'BB'