Cláudio Ramos confessou que já gastou "mil euros" num concorrente do 'Big Brother 2020'.

"As pessoas têm que votar [...]. Eu agora não votei, mas já votei. Foi no outro programa que eu tinha que votar", começou por dizer o apresentador do 'Dois às 10', da TVI.

"Eu votei no [Big Brother] 2020. Era o entusiasmo dos primeiros. Ainda gastei cerca de mil euros", partilhou.

"Mil euros? Não me dá uma colher de sopa e depois gasta mil euros a votar", reagiu de seguida Cristina Ferreira.

"Dei para a casa. Porque eu queria muito que não ganhasse uma pessoa… Ó filha, teve que ser, sou sincero", acrescentou Cláudio Ramos. Veja aqui.

