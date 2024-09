Cláudio Ramos recebeu a taróloga Joana Dias para falar sobre as previsão astrológica para o resto do ano. Depois da convidada notar que, normalmente, os últimos três meses do ano são os mais complicados, uma vez que o cansaço se acumula após as férias, o apresentador acabou por fazer uma confissão.

"O ano está ser muito difícil emocionalmente… Está pesado. Passou muito depressa, mas está pesado, está carregado. Parece que não há espaço para a leveza", realçou.

Note-se que no final do reality show 'Big Brother', que apresentou até junho, Cláudio revelou que houve vários momentos em que pensou em desistir do programa, acusando o cansaço extremo resultado da maior carga de trabalho a que esteve sujeito.

